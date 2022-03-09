Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что мир недостаточно поддерживает Украину в борьбе с Путиным и его войсками.

"Страну продолжают разрушать, потому что один человек решил, что невинные люди должны быть уничтожены. И мир остановился. Мир молчит. Правительствам всего мира придется принять решение и сказать, что так не может быть.

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Если это произошло, это потому, что это провал политики, экономики и прочего. Когда это происходит, увеличивается количество генерируемой в будущих поколениях ненависти… Чтобы исправить это, вам может понадобиться столетие. Украинский народ никогда не забудет, что с ним сделали", – цитирует Гвардиолу jogada10.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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