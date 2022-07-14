Товарищеский матч

Лёвен (Бельгия) – Амьен (Франция) – 4:2

Голы: Торстейнссон, 62, Кухаревич, 65, 75, Аль-Тамари, 90+1 – Опоку, 43, Чибозо, 67

Кухаревич забил дебютный гол в Европе и получил сравнение с Роналду

Украинский нападающий Николай Кухаревич провел очередной успешный поединок за свою команду. В спарринге против Амьена Лёвен ушел на перерыв уступая 0:1.

В середине второго тайма свое слово сказал наш соотечественник. Сначала он упустил отличный шанс, попав в левую стойку, однако мяч после отскока результативно добил Торстейнссон. А через три минуты отличился уже сам Кухаревич, замкнув прострел в правый угол в противоход голкиперу.

Французам после сумбурной атаки удалось буквально засунуть мяч в сетку и сравнять, но ненадолго. За 15 минут до завершения матча Николай с пределов штрафной мастерски прошил вратаря. Уже в добавленное время усилия украинца помогли поставить точку в матче – его навес в падении через себя завершил невероятным выстрелом Аль-Тамари.

Напомним, Кухаревич сыграл в 7 официальных матчах за Лёвен, однако результативными действиями не отличался. Права на нападающего принадлежат Труа.

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