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Украинский нападающий Славов рассказал, почему сорвался его переход в Роду

20 августа 23:22 25 Читати українською
Украинский нападающий Славов рассказал, почему сорвался его переход в Роду
Мирослав Славов / ФК Хемнитцер

Украинский нападающий Мирослав Славов рассказал, что был в шаге от перехода в голландскую Роду.

"Голландский коллектив по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, однако команда ставит перед собой серьезные задачи и проводит серьезную комплектацию. Где-то подобными целями они меня и подкупили, поэтому я дал свое согласие на переход.

Все было нормально, даже успешно прошел медицинское освидетельствование, но в последний момент они узнали, что у меня только украинский паспорт, а не австрийский, что и помешало данному переходу. Хотя, откровенно говоря, я уже был уверен, что скоро надену их футболку.

Славов покинул Аален через месяц после подписания контракта

Что дальше? У меня есть еще предложения от ряда клубов. Варианты есть разные, в том числе и из Украины. Посмотрим, как все сложится, сейчас загадывать наперед я ничего не буду. Надеюсь, что быстро определюсь с клубом и наконец начну этот сезон. Уже успел соскучиться по футболу", – цитирует Славова Footboom.

Теги
Нидерланды Рода Рода Мирослав Славов Мирослав Славов
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