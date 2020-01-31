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Украинский нападающий Славов продолжит карьеру в чемпионате Ирана

18:16 55 Читати українською
Украинский нападающий Славов продолжит карьеру в чемпионате Ирана
Мирослав Славов / фото Фейсбук М. Славова

Экс-форвард юниорских сборных Украины различных возрастов Мирослав Славов в очередной раз сменил клубную прописку.

29-летний футболист подписал контракт с иранским Падидехом. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в фейсбуке. По информации Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

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Отметим, что после 18 туров Падидех занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Ирана. Украинец станет вторым легионером в заявке клуба.

К слову, Славов до недавних пор выступал за латвийскую Ригу, с которой разорвал контракт по взаимному согласию. В чемпионате Украины он защищал цвета донецкого Металлурга в сезоне 2011/12.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Мир Падидех Падидех Мирослав Славов Мирослав Славов
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