Украинский легкоатлет пропустит Олимпиаду-2020: еще одна неприятная потеря
Украинского легкоатлета Игоря Главана, который собирался выступить на Олимпийских играх в Токио, отстранили от соревнований.
30-летнему спортсмену продлили дисквалификацию из-за употребления запрещенных веществ до 3 лет, сообщает ФЛАУ.
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Спортивный арбитражный суд 15 июля пересмотрел дело Игоря Главана относительно допинга и увеличил срок наказания еще на один сезон, ранее он был отстранен на 2 года. Суд также аннулировал все его результаты на соревнованиях, начиная с 25 июля 2017 года.
Атлет вошел в состав олимпийской сборной Украины на Олимпиаду в Токио и должен был принять участие в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 километров, однако не сможет этого сделать. Его заменит Валерий Литанюк, который был в резервном составе участников официальной делегации Украины.
Отметим, для Главана Олимпийские игры-2020 должны были стать третьими в карьере. Ранее он выступал на Играх в Лондоне-2012 и Рио-2016. В 2012-м он занял 16-е место, а в 2016-м не смог финишировать.
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