Воспитанник донецкого Шахтера Даниил Игнатенко, который сейчас выступает за Слован, заявил, что надеется на вызов в национальную сборную Украины.

– Когда в последний раз общались с тренерским штабом сборной Украины?

– Последний раз с Сергеем Ребровым общался два года назад, когда был в сборной. Сейчас непосредственного контакта нет, но я с большим уважением отношусь к штабу и работаю, чтобы своей игрой доказывать, что готов помогать сборной.

– Что скажете о последних матчах команды Реброва?

– Всегда смотрю и болею. Есть моменты, которые можно улучшать, но верю в потенциал команды. Все мы хотим видеть победы, и я делаю все возможное, чтобы своим трудом помогать украинскому футболу, – сказал Игнатенко в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что в составе сборной Украины Даниил провел 6 матчей и забил один мяч, но в последнее время 28-летний полузащитник выпал из поля зрения Сергея Реброва.

