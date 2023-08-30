"Болельщики были против, еще когда я переходил в Ворсклу. Мне помог Владимир Чеснаков, который поговорил с фанатами, и ситуация затихла, не было никаких вопросов. Я долго не играл и зимой спросил Скрипника: что мне делать? Он сказал, что надо пройти сборы, и я вернусь в состав.

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Я ему доверился. Но весной Ворскла подписала вратаря Ивана Пономаренко, который играл в оккупированном Крыму и снова поднялась волна хейта болельщиков, под которую попал и я. Ультрас стали в позу, сказав: "Если они будут играть, то мы будем приезжать и срывать матчи".

Понятно, что я играл в России, но когда началась полномасштабная война, я покинул Торпедо и прямо заявил, что поддерживаю Украину. К тому же в ВСУ воюет мой двоюродный брат.

Как вело себя руководство Ворсклы? Оно повело себя очень странно, даже слова в СМИ не сказали в мою поддержку. Вот Шахтер поступил правильно. Когда вернулся Ракицкий, клуб его поддержал, а руководство Ворсклы поддержало болельщиков. Это их выбор", – поделился Кравчук в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Андрей, который ранее поиграл в УПЛ за донецкий Олимпик, к Ворскле присоединился летом 2022 года. До этого он успел поиграть за московское Торпедо. Ультрас полтавчан неоднократно высказывали возмущение такой трансферной политикой клуба. В итоге Кравчук сыграл в команде Виктора Скрипника лишь 5 матчей (1 гол, 1 ассист), а в 2023 году на поле не выходил.

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