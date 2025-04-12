Шленск обыграл Краковию в 28 туре чемпионата Польши. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Экстракляса, 28 тур

Краковия – Шленск – 2:4

Голы: Петков, 45+5 (аг), Каллман, 79 – Жуковски, 28, Маценко, 49, Посо, 58, Инце, 90+4

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Егор Маценко вышел в стартовом составе на матч против Краковии. Команды в первом тайме обменялись голами. После перерыва именно украинец начал своим голом избиение соперника. Маценко откликнулся на подачу с углового, пробил головой, но голкипер парировал удар. Егор не сдался, добил мяч ногой прямо в сетку ворот.

Шленск забил еще дважды до финального свистка, а Краковия сумела ответить лишь одним голом. В итоге команда украинца одержала победу.

К слову, Маценко забил впервые с 18 мая 2024 года.

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