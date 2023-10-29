Украинский легионер в 16 лет сыграл в старте знаменитого английского клуба
Украинец Иван Струк продолжает укреплять свои позиции на Туманном Альбионе.
Струк в своем Instagram выложил фотографию с матча против Вулверхэмптона – защитник впервые сыграл в составе Сандерленда U-18, выйдя в старте.
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"Счастлив дебютировать в Премьер-лиге U-18. 3:1 победа над "волками". Классная игра от ребят", – написал Струк в комментарии.
Добавим, что Сандерленд обыграл Вулверхэмптон (3:1), а сам Иван провел на поле всю игру. 28 октября впервые в стартовом составе основной команды Сандерленда дебютировал Назарий Русин, но нападающий не смог отличиться результативными действиями.
К слову, Сандерленд – шестикратный чемпион Англии (однако все титулы он завоевывал еще до Второй мировой войны). Наивысшим достижением в послевоенный период стал Кубок страны в 1973 году.
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