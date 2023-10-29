Струк в своем Instagram выложил фотографию с матча против Вулверхэмптона – защитник впервые сыграл в составе Сандерленда U-18, выйдя в старте.

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"Счастлив дебютировать в Премьер-лиге U-18. 3:1 победа над "волками". Классная игра от ребят", – написал Струк в комментарии.

Добавим, что Сандерленд обыграл Вулверхэмптон (3:1), а сам Иван провел на поле всю игру. 28 октября впервые в стартовом составе основной команды Сандерленда дебютировал Назарий Русин, но нападающий не смог отличиться результативными действиями.

К слову, Сандерленд – шестикратный чемпион Англии (однако все титулы он завоевывал еще до Второй мировой войны). Наивысшим достижением в послевоенный период стал Кубок страны в 1973 году.

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