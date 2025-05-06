Президент Трабзонспора Эртугрул Доган провел заседание совета директоров, на котором обсуждались важные вопросы, связанные с командой, сообщает Günebakış Haber.

Трабзонспор нацелен на трансфер еще одного игрока Шахтера и уже готовится сделать предложение

Во время разговора функционер турецкого клуба сообщил о наличии предложений по продаже пяти игроков. Речь идет о португальском защитнике Педро Малейро, французском полузащитнике Батисте Менди, турецком опорнике Салихе Малкочоглу, румынском нападающем Денисе Дрегуше и украинском защитнике Арсении Батагове.

Впрочем, ранее сообщалось, что руководство Трабзонспора довольно выступлениями Батагова и не планирует его продавать в ближайшее время.

Напомним, Арсений Батагов перешел в турецкий клуб летом 2024 года из луганской Зари. В текущем сезоне украинец провел 17 матчей за Трабзонспор, забил один гол и отдал один ассист. Контракт 23-летнего украинца с клубом рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.

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