18-летний Константин Плиш стал чемпионом Греции с Олимпиакосом U-19, сообщает пресс-служба клуба.

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В этом сезоне центральный полузащитник провел 17 поединков, отметился голом и тремя результативными передачами. Также он принял участие в пяти матчах Юношеской лиги УЕФА.

Константин родился в Греции в семье украинских эмигрантов, имеет украинское гражданство и свободно владеет языком. На поле может действовать как "восьмерка" или "десятка".

Кстати, за первую команду Олимпиакоса выступает еще один украинец – Роман Яремчук, который также уже отпраздновал чемпионство в Греции в этом сезоне.

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