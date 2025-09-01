Бауманн в ближайшее время покинет МЮ. 18-летний хавбек перейдет в Норвич, сообщает Manchester Evening News.

Захар собирается покинуть Юнайтед, для того, чтобы начать свою профессиональную карьеру. Украинец является воспитанником академии МЮ и был частью команды до 18 лет, которая выиграла требл в сезоне 2023/24. Норвич близок к подписанию Бауманна, трансфер должен быть заключен до конца трансферного окна, которое в Англии завершается 1 сентября.

Напомним, Захар Бауманн родился в Великобритании, но оба его родителя – украинцы. Недавно игрок получил вызов в ряды сборной Украины U-19.

К слову, Норвич сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

