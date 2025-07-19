Атакующий полузащитник Маркиян Войцеховский продолжит карьеру в составе Валора из города Виннипег, сообщает Legioners.ua.

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Украинец перешел в новую команду из клуба Йорк Юнайтед, также представителя Канадской Премьер-Лиги.

Контракт с Валором действует до завершения текущего сезона. Соглашение предусматривает опцию продления еще на год – до конца 2026-го.

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