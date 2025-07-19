Украинский легионер сменил клуб за рубежом
16:10 - Читати українською
Украинский полузащитник Маркиян Войцеховский нашел новую команду в Канаде.
Атакующий полузащитник Маркиян Войцеховский продолжит карьеру в составе Валора из города Виннипег, сообщает Legioners.ua.
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Украинец перешел в новую команду из клуба Йорк Юнайтед, также представителя Канадской Премьер-Лиги.
Контракт с Валором действует до завершения текущего сезона. Соглашение предусматривает опцию продления еще на год – до конца 2026-го.
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