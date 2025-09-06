– Ты уже играл против Месси, Суареса и других звезд МЛС. Какие ощущения выйти против легенд, которых раньше видел только по телевизору?

– Когда играешь против них в матче, то все равно, против кого играешь – хочешь победить и все. Но после матча приходит осознание, что когда-то мечтал сыграть против них и попробовать свои силы. Честно говоря, еще до конца, возможно, не осознал, что играл против одних из лучших в мире. Думаю, когда закончу карьеру, то буду смотреть назад и вспоминать это с гордостью, ценя еще больше.

– С кем из известных игроков в США ты больше всего общаешься вне поля?

– Ни с кем. Общаюсь только с друзьями и с украинскими футболистами, когда играем друг против друга.

– Какие главные задачи стоят перед Коламбус Крю в текущем сезоне?

– Задача – достичь плей-офф и пройти как можно дальше, чтобы иметь шанс выиграть главный трофей.

– Какие личные цели ты ставишь себе на этот год?

– Развитие себя как игрока, а также как личности. Конкретные цели не буду озвучивать – оставлю их себе. Они лучше работают в тишине.

– В чем для тебя самая большая разница между американским и европейским футболом?

– Сложный вопрос. У каждого чемпионата есть свои плюсы и минусы, поэтому дать четкий ответ не смогу. Но МЛС – это сложная лига, достаточно интенсивная. Хочу сказать, что это ошибочное мнение людей, будто здесь футбол не высокого уровня и игроки не выкладываются, – рассказал Евгений Чеберко в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что 27-летний центральный защитник выступает за Коламбус с 2023 года.

