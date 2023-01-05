Экс-форвард Миная и Вереса Роберт Гегедош будет выступать в чемпионате Мальты. По сообщению TimesForMalta, украинец в статусе свободного агента подписал контракт с командой Санта-Лучия.

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Подробности и сроки сотрудничества не сообщаются, однако, по информации Transfermarkt, соглашение будет действовать до 30 июня 2023 года.

Напомним, последним клубом Гегедоша был армянский Пюник, который он покинул накануне. Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 125 тысяч евро.

К слову, Санта-Лучия после 14-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Мальты предпоследней, имея в своем активе 5 очков.

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