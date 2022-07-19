Украинский полузащитник Владислав Хомутов будет выступать за Дукаджини, сообщает пресс-служба косовского клуба.

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Сроки и условия контракта не сообщаются, однако Transfermarkt отмечает, что соглашение было заключено на один сезон – до 30 июня 2023 года.

Напомним, Хомутов – воспитанник донецкого Олимпика, за который и дебютировал на взрослом уровне. Успел поиграть за Черноморец, словацкий Златое Моравце и эстонский Нимме Калью. В январе 2022-го присоединился к второлиговому словацкому СТК Саморин, за который в 9 матчах забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.

К слову, Дукаджини прошлый сезон косовской Суперлиги завершил на седьмой строчке турнирной таблицы.

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