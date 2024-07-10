Как стало известно Футбол 24, Эдуардо Игнатов, сын украинских эмигрантов, подписал контракт с итальянским клубом Читтаделла, который выступает в Серии В.

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17-летний Игнатов является воспитанником клуба Падова и теперь будет играть за Примаверу Читтаделлы и тренироваться с первой командой. Эдуардо универсальный игрок, который может сыграть как на позиции центрального полузащитника, так и на позиции вингера.

К слову, Падова не смогла повыситься в классе и выйти в Серию В, тогда как Читтаделла финишировала на 14-м месте во втором по силе дивизионе Италии.

Напомним, родители Игнатова – украинцы со Львовщины, которые эмигрировали в Италию в 1999 году. Они ехали на год-два, однако живут на Апеннинах уже более 20 лет.

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