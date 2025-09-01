18-летний украинский полузащитник Зах Бауманн подписал контракт с Норвич Сити, сообщает пресс-служба клуба. Контракт игрока рассчитан на 2 года с опцией продления еще на год.

Ванат официально стал игроком Жироны – каталонский клуб усилился еще одним украинцем

Футболист, покинувший Манчестер Юнайтед, начнет выступления за команду U-21/U-19.

Бауманн является воспитанником академии МЮ и был частью юношеской команды до 18 лет, которая в сезоне 2023/24 получила требл. Рожденный в Великобритании, Захар имеет украинское происхождение и недавно получил вызов в сборную Украины U-19.

К слову, на данный момент Норвич Сити занимает 11-е место в Чемпионшипе.

We have completed the signing of Zach Baumann from Manchester United ️



Welcome, Zach! — Norwich City Academy (@NorwichCityAcad) September 1, 2025

"Скорее ослы пролетят над крышами": чемпион мира, который забивал Динамо и Шахтеру в ЛЧ, Англия считала его "своим"