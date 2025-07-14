Сандерленд формирует состав для выступлений в элитном дивизионе. Главный тренер "черных котов" Режис Ле Бри определился с футболистами, на которых не рассчитывает в следующем сезоне, сообщает Sunderland Еcho.

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Руководство клуба не заинтересовано в услугах центрального защитника Джо Андерсена, центрального полузащитника Джея Матета, флангового полузащитника Абдулае Ба, правого вингера Яна Поведы, форвардов Луиша Семеду и Назария Русина. Кроме того, тренерский штаб Сандерленда будет оценивать других игроков, для того, чтобы определить, готовы ли они к выступлениям в АПЛ.

Напомним, Назарий Русин перешел в Сандерленд в сентябре 2023 года из Зари за 2,5 млн евро. С января 2025 года украинец выступал за Хайдук на правах аренды. Всего Русин сыграл 17 матчей за хорватский клуб и отдал один ассист. Контракт нападающего с Сандерлендом рассчитан до лета 2027 года.

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