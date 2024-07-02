Украинский полузащитник Иван Струк продлил контракт с Сандерлендом, сообщает официальный сайт "черных котов".

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Соглашение подписано по стипендиальной программе Академии Света – юношеской команды Сандерленда, которая работает с молодежью.

16-летний Струк в декабре 2022 года присоединился к Академии Челси. Тогда из 9-ти претендентов контракт предложили лишь украинцу (к слову, среди конкурентов был даже один из сыновей Андрея Шевченко). В августе 2023-го Иван перебрался в Сандерленд и выступал за U-16/U-18.

Напомним, в прошлом сезоне главная команда, за которую выступает Назарий Русин, финишировала в турнирной таблице Чемпионшипа на шестнадцатой строчке.

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