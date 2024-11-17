Еще один наш земляк попробует зарекомендовать себя на Туманном Альбионе.

Украинский полузащитник Максим Бойчук подписал соглашение с английским клубом Уимборн Таун, сообщает Legioners.ua.

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16-летний вингер заключил соглашение с представителем 7-го дивизиона (Южная Премьер-лига) сроком на 2 года. В текущем сезоне 16-летний футболист будет выступать за команду U-18.

Напомним, Бойчук – воспитанник Карпат. В Великобританию переехал после начала полномасштабного вторжения, где играл за местные команды. Впоследствии его заметили скауты Уимборна и предложили контракт. Ведутся переговоры о его привлечении в ряды сборной команды Украины U-17.

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