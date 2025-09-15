Чемпионат Камбоджи, 4-й тур

Лайф – Пномпень Краун – 3:4

Голы: Ким, 2, 45+3, Кур, 42 – Прядун, 12, 68, 74, Дайер, 81

В 4-м туре чемпионата Камбоджи состоялся зрелищный матч между Лайфом и Пномпень Краун, который завершился победой гостей со счетом 3:4. Центральной фигурой поединка стал украинский нападающий Андрей Прядун, который оформил яркий хет-трик.

Хозяева пытались навязать борьбу – дубль Кима и гол Кура позволяли Лайфу держаться в игре. Впрочем, именно Прядун стал ключевым героем встречи, отличившись на 12-й, 68-й и 74-й минутах. Точку в результативном противостоянии поставил Дайер, который забил четвертый мяч Крауна. Благодаря блестящей игре украинца Пномпень Краун вырвал непростую победу.

Напомним, Прядун – воспитанник Мариуполя. За свою карьеру успел поиграть за Ворсклу, кропивницкую Зирку, киевский Арсенал, Металлист 1925, армянский Локомотив, Николаев, донецкий Олимпик, Металлист и ЛНЗ. Последним его клубом был мальтийская Слима, которую он покинул летом 2025 года.

