Юрий Вакулко отметился двумя результативными действиями за Ордабасы в поединке против Торпедо Кутаиси (3:4). Читайте подробности на "Футбол 24".

Лига конференций, Первый квалификационный раунд. Первый матч

Торпедо Кутаиси – Ордабасы – 4:3

Голы: Йонсен, 30, 78, Шимич, 45+2, 90+4 – Кепецене, 32, Имнадзе, 35, Турсунбай, 69

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Торпедо и Ордабасы устроили голевую феерию в первом очном матче квалификации Лиги конференций. Хозяева поля вышли вперед на 30-й минуте, после чего клуб из Казахстана забил 2 гола за 5 минут. Впрочем Торпедо сравнял счет еще до перерыва, а на последних минутах матча вырвал победу.

Юрий Вакулко вышел в основе Ордабасы и был заменен на 80-й минуте. За это время украинский полузащитник успел отдать две результативные передачи. Сначала Вакулко отдал длинный пас в направлении штрафной, которым воспользовался Имнадзе. Позже украинец выполнил подачу с углового, которую замкнул Турсунбай.

Другой украинский игрок Ордабасы Владислав Наумец вышел на поле на 46-й минуте. Стоит отметить, что в матче с Торпедо Юрий Вакулко оформил свои первые результативные действия за новый клуб.