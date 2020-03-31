Украинский легионер не видит никаких причин для остановки чемпионата Беларуси

Защитник Белшины Михаил Пыско рассказал о не слишком серьезном отношении к проблеме коронавируса в Беларуси.

"Перед каждой тренировкой нас не обследуют, температуру не меряют, в масках тоже не ходим, но, если вдруг кто-то заболел, то врачи делают все, чтобы изолировать этого человека и проверить.

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Не могу сказать, приходит ли сейчас меньше болельщиков на матче, поскольку я не знаю, сколько их приходило до этой ситуации. Я понимаю, насколько сложная ситуация в мире, но именно в этой стране все спокойно, и я не вижу никаких причин, чтобы остановить чемпионат Беларуси", – рассказал Пыско в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, Беларусь остается единственной страной Европы, которая до сих пор играет в футбол, позади уже два стартовых тура чемпионата.

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