Бельгийский клуб серьезно заинтересован в трансфере украинского фулбека, сообщает журналист Саша Тавольери. Сейчас Стандард ведет переговоры со Страсбуром о переходе игрока.

В текущем сезоне Эдуард провел всего один матч. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего фулбека в 900 тысяч евро.

К слову, Эдуард Соболь ранее выступал в Бельгии. В 2019-2023 гг. он защищал цвета Брюгге, а в 2024-м играл за Генк на правах аренды. Также в активе Соболя есть 29 матчей за национальную сборную Украины.

