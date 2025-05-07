Защитник Горицы Михаил Абрамович может перебраться в более солидный чемпионат.

Итальянский Торино проявляет заинтересованность к украинскому защитнику хорватской Горицы U-15 Михаилу Абрамовичу, сообщает Legioners.ua.

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По информации источника, скауты итальянского клуба внимательно следили за выступлениями Михаила, и есть большая вероятность, что уже в новом сезоне он отправится на просмотр в Италию.

Отмечается, что Абрамович поразил экспертов своим великолепным видением игры и умением одинаково уверенно играть как левой, так и правой ногой.

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