Украинский хавбек Эрик Савкин, ныне выступающий за английский Алвечерч, находится на просмотре в составе молодежной команды Вест Бромвич (U-21), сообщает Telegram-канал LEGIONERS.UA.

Сборная Украины потеряла одного из защитников – результативного легионера отправили домой в Англию

По информации источника, 20-летний футболист постепенно адаптируется к стилю игры и требованиям тренерского штаба "дроздов". Если украинец сумеет убедить наставников своей игрой, то вскоре может получить контракт с клубом, который ведет борьбу за выход в английскую Премьер-лигу.

Напомним, Савкин начал свою карьеру в Украине. Летом 2022 года перебрался в Испанию, где выступал за местный клуб Патакона. Через год переехал в Германию, где играл за Вельберт и Фёникс.

Легионер украинского клуба проигнорировал вызов в сборную – причина кроется в сопернике-агрессоре