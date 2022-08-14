Теперь у харьковчан будет еще один игрок с опытом выступлений в Европе.

Украинский полузащитник Евгений Рязанцев вернулся в лагерь Металлиста, сообщает официальный сайт харьковчан.

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20-летний хавбек в начале апреля перешел на правах полугодовой аренды в Понферрадину, где выступал преимущественно за дубль представителя Сегунды. Накануне Евгений, контракт которого с Металлистом рассчитан до лета 2023 года, вышел на второй тайм матча за трофей Терезы Эрреры против Депортиво (2:4).

Напомним, Рязанцев – воспитанник Динамо. В свое время к нему проявляли интерес итальянские Дженоа и Торино. В августе 2020 года он присоединился к Металлу. Ровно через год дебютировал в Первой лиге в матче против Ужгорода. Всего в прошлом сезоне провел за харьковчан 6 матчей. Transfermarkt оценивает его в 25 тысяч евро.

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