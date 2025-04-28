Орест Лебеденко отметился результативным действием за Визелу во Второй лиге Португалии. Смотрите видео гола на "Футбол 24".

Португалия, Лига 2, 31-й тур

Визела – Фелгейраш – 1:1

Голы: Лебеденко, 49 – Силва, 26

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В очередном туре второго по силе дивизиона чемпионата Португалии Визела на своем поле спасла ничью с Фелгейрашем. Гости вышли вперед в середине тайма и на перерыв ушли побеждая. Сразу после отдыха Визела сумела отыграться – героем команды стал украинский защитник Орест Лебеденко, который откликнулся на навес с углового и головой переправил сферу в сетку.

Этот гол стал для нашего земляка уже 3-м в текущем сезоне. Кроме того, в 30-ти матчах он отдал 6 ассистов.

За 3 тура до завершения чемпионата Визела идет в турнирной таблице на второй строчке (55 очков) и сохраняет шансы на повышение в классе – в Примейра-лигу выходят два первых места.

Напомним, Лебеденко выступает за Визелу с июля 2023 года. Его контракт с португальцами действует до 30 июня 2025-го. Transfermarkt оценивает 26-летнего украинца в 400 тысяч евро.