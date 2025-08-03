Первая лига Польши, 3-й тур

Шленск – Рух – 3:1

Голы: Шарабура, 2, Банашак, 7, 45+1 – Вентура, 32

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В матче 3-го тура Первой лиги Польши Шленск одержал победу над Рухом со счетом 3:1. В поединке отличился и украинский полузащитник Егор Шарабура, который сделал важный вклад в результат своей команды.

Шарабура блестяще использовал свой шанс: получив передачу в штрафной площадке соперника, он без колебаний пробил по воротам и точно попал в цель.

Также в составе Шленска голами отметились Банашак, а единственный гол Руха забил Вентура на 32-й минуте.

К слову, Шарабура – воспитанник польского футбола. В Украине Егор на профессиональном уровне не выступал.

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