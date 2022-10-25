"Украинский комментатор прокомментировал два футбольных матча одновременно в прямом эфире на двух разных каналах. Это Юрий Кириченко. Произошло это событие 9 октября – в 20:00 на MEGOGO был матч Фенербахче с Карагюмрюком. В 20:30 на Setanta матч Штутгарт – Унион Берлин. Прямая трансляция и там, и там.

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Выглядело это следующим образом. Там два слова сказал – пауза 30 секунд. Там два слова сказал – пауза минутка, и так далее. Такого я за всю свою жизнь, за всю карьеру не видел и не слышал. Два матча одновременно! И гонорар на Setanta, и гонорар на MEGOGO. Браво, маэстро", – сказал Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, Setanta является официальным транслятором матчей УПЛ, АПЛ, Бундеслиги и ряда других лиг. MEGOGO показывает еврокубки, Италию, Испанию, Францию ​​и еще несколько чемпионатов более низкого уровня.

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