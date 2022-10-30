Ивано-франковский Ураган сумел достойно заменить чемпиона Украины – херсонский Продэксим, который не смог принять участие в самом престижном евротурнире из-за войны.

Лига чемпионов по футзалу-2022/23, основной раунд

Група 4

Халадаш (Венгрия) – Ураган (Украина) – 4:4

Голы: Дрот, 2, Рутаи, 28, Микитюк, 30 (аг.), Каземиро, 36 – Моспан, 6, Дичук, 15, Абакшин, 23, 30

Украинский клуб разгромил румын в футзальной Лиге чемпионов – команда попала в еврокубки из-за войны

В третьем матче основного раунда Лиги чемпионов в битве с венгерским Халадашем Урагану нужно было как минимум не проиграть, с чем украинцы блестяще справились. Поединок завершился боевой ничьей, позволившей франковцам пробиться в элит-раунд Лиги чемпионов.

Напомним, в первом матче Ураган одолел румынский Юнайтед Галац (5:0), а во втором уступил Бенфике (1:4). Как следствие, португальцы с 9 очками возглавили группу, украинцы с 4 баллами – вторые, румыны набрали 3 пункта, а венгры с 1 очком последние.

К слову, в элитный раунд попадут 16 клубов, которые будут поделены на четыре группы по четыре участника в каждой. Победители четырех групп выйдут в финальную стадию. Жеребьевка элитного раунда состоится 3 ноября, а сам турнир пройдет с 22 по 27 ноября.

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