Футбольная обсерватория обнародовала рейтинг команд, которые предоставляют больше всего игрового времени молодым игрокам.

Рух возглавил европейский рейтинг команд из не топ-5 лиг по количеству времени, которое получают футболисты возрастом до 21 года в нынешнем сезоне.

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По результатам исследования CIES Football Observatory, молодые игроки получили 64,3% игрового времени на поле в составе львовян. За Рухом расположился РБ Зальцбург с 55,3%, а замкнул тройку сербский клуб Единство – 49,5%.

К слову, Зальцбург участвовал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но не смог пробиться в плей-офф. В системе Ред Булл, к которой принадлежит австрийский клуб, работает Юрген Клопп.

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