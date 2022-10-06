Руководство Рубикона быстро приняло решение об изменениях в команде после болезненного поражения в чемпионате.

Реал Фарма сокрушила Рубикон 7:0 в рамках поединка Второй лиги, из-за чего последние решили разорвать соглашения с 5 игроками. Об этом сообщает официальная Facebook-страница клуба.

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"После первого разгромного поражения в истории официальных выступлений и существования ФК Рубикон 0:7 от команды Реал Фарма Одесса решением тренерского штаба было принято изменить вектор развития и обновить состав команды, провести омоложение, и в будущем тренеры рассчитывают на свою подрастающую молодежь из академии ДЮФК Титан Киев", – говорится в сообщении.

Глава Комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка в комментарии Sportarena отрицал возможный договорной характер поединка: "Ни одна букмекерская компания не принимала ставки на матч Рубикон – Реал Фарма ни в поединок, ни в лайве".

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