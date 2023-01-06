Запорожский Металлург проигнорировал голосование от ФИФА за символическую сборную мира FIFPRO World 11 сезона 2021/22.

МФК Металлург на своей странице в Facebook сообщил, что клуб получил письмо от ФИФА по поводу онлайн-голосования по избранию символической сборной мира World 11 сезона 2021/22.

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"Позиция игроков МФК Металлург по этому вопросу следующая: футболисты отказываются от голосования в знак протеста против пророссийской позиции ФИФА, которая не поддержала инициативу Президента Украины и отказалась от выступления Владимира Зеленского перед финальным матчем Чемпионата мира в Катаре.

Официально сообщаем, что игроки МФК Металлурга не будут участвовать в голосовании за выбор символической сборной мира ФИФА FIFPRO World 11 сезона 2021/22", – говорится в сообщении.

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