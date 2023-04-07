Нива Винница на своем официальном сайте сообщила о переходе бразильского защитника Гильерме Насименто.

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Клуб не разглашает об условиях перехода, а по информации Transfermarkt Насименто присоединился к винничанам на правах свободного агента. Ранее 19-летний защитник находился на просмотре в Колосе, но уехал из Украины из-за начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

За свою карьеру Гильерме Насименто успел поиграть за бразильский Атлетико Моги и колумбийский Мариямполе Сити.

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