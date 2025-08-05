Славия Прага официально объявила о подписании Александра Петренко.

Украинский голкипер разорвал контракт с Байером – он уже выбрал следующий клуб

18-летний украинский вратарь заключил контракт с восьмикратным чемпионом Чехии до 2029 года. В сезоне 2025/26 Петренко будет выступать за дубль Славии.

Напомним, Александр в сезоне 2024/25 играл на правах аренды за Викторию Кельн, а этим летом решил расторгнуть контракт с Байером по соглашению сторон. До 2022 года Петренко выступал в составе академии киевского Динамо.

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