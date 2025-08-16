Украинский хавбек в Европе получил травму – тренер пролил свет на состояние игрока
Полузащитник польской Лехии Антон Царенко не сможет помочь команде в ближайшее время.
Антон Царенко не участвовал в матче против Заглембе Люблин (2:6) из-за повреждения. Обследование показало, что у украинца паховая травма.
"Мы все еще ждем окончательного решения. Антону понадобится либо больше времени на восстановление, либо ему придется перенести операцию. Пройдет много времени, прежде чем он вернется, что нехорошо", – цитирует kanalsportowy Джона Карвера.
Богдан Сарнавский, украинский голкипер Лехии, также находится в лазарете.
Напомним, Царенко выступает за Лехию на правах аренды из Динамо уже второй сезон кряду. За гданьскую команду он сыграл в 31 матче, забив два гола и отдав два ассиста.