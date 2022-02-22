Легионер Сент-Джонстона Максим Кучерявый снова отправился в аренду.

Украинский полузащитник Максим Кучерявый, права на которого принадлежат Сент-Джонстону, продолжит карьеру у Кельты Хартс, сообщает пресс-служба команды.

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19-летний легионер будет защищать цвета представителя четвертого по силе дивизиона Шотландии на правах аренды до завершения сезона.

Напомним, Кучерявый летом подписал с Сент-Джонстоном трехлетний контракт. Первую часть сезона провел в команде 5-го дивизиона Брикин Сити, где во всех турнирах сыграл 24 матча, в которых отличился 9-ю голами и 10-ю ассистами.

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