Хавбек испанского Торрента Марк Шпира присоединился к португальской Визеле. Об этом сообщает LEGIONERS.UA. Украинец подписал контракт на четыре года.

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Шпира имел действующее соглашение с Торрентом до 2026 года, но его действие прекратили досрочно. Визела вела переговоры по украинцу почти три месяца, в течение которых обсуждались детали перехода, а также будущий процент с перепродажи Марка. В итоге испанский клуб передал права на Шпиру португальцам.

По информации источника, 18-летний полузащитник будет выступать за команды Визелы U-23, которая играет в высшем молодежном дивизионе Португалии. Кроме того, его будут привлекать к выступлениям за U-19.

Напомним, Шпира до Торрента находился в академии Патаконы, а до этого пребывал в детской команде Барселоны.

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