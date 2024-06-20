По информации портала Sportsport, клуб из Габелы получил предложение от украинского клуба по 24-летнему хорватскому хавбеку.

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Издание не рассекретило название команды, но отмечает, что это "лучший клуб". ГОШК не удивлен тем, что Дино Скоруп привлек к себе внимание и будут рассматривать предложение из Украины. Впрочем, руководство команды из Габелы не будет спешить в принятии решения, поскольку считает, что может получить большие средства за полузащитника.

В прошлом сезоне чемпионата Боснии и Герцеговины Скоруп провел всего 30 игр, забил семь голов, отдал шесть результативных передач и был одним из лучших игроков в футболке ГОШКа.

Дино – воспитанник Хайдука. Он успел поиграть за такие клубы как Драговоляц, Шибеник, а уже потом переехал в Боснию и Герцеговину. Скоруп вызывался в молодежную команду сборной Хорватии, за которую провел лишь один матч.

Transfermarkt оценивает хавбека в 300 тысяч евро. Действующее соглашение Скорупа с ГОШК действует до 2026 года.

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