На прошлой неделе итальянский трек South Garda Karting собрал более 280 участников из более чем 50 стран мира в разных категориях на гонке проходящей в один этап Кубка Чемпионов WSK. Из них 41 картингист в категории OK, где соревнуется украинец Бондарев.

В пятницу прошла Квалификация, где Александр получил P3 в общем результате. После трех субботних отборочных хитов его позиция была P4.

В воскресенье украинец одержал победу в префинале, стартовав с P2. В финале Бондарев стартует с Р2, позиции на первом круге постоянно меняются, идет борьба за лидерство между Александром и бельгийцем Эйкмансом. На 4 круге Эйкманс обгоняет лидера и украинца из Р3 и оказывается на Р1, в это время Александр из Р3 выходит на Р2. На 8-м круге Бондарев начинает атаковать соперника, чтобы взять Р1, и ему это удается. Александр закрепляется и вплоть до финиша следует лидером.

Украинский пилот завершает гонку победой и одерживает Кубок Чемпионов WSK 2024. В 2015-2016 годах этот кубок завоевал действующий пилот Formula-1 команды Williams — Логан Сарджент. Напомним, что Бондарев является участником гоночной академии Williams и первым украинцем, которого подписала формульная команда.

Партнером Александра Бондарева выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, занимающийся становлением молодого поколения, поддерживая инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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