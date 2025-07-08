Украинский голкипер завершает переход к участнику еврокубков – он присоединится к экс-игроку Кривбасса
Голкипер Ворсклы Павел Исенко может продолжить карьеру заграницей.
У вратаря Павла Исенко завершился контракт с Ворсклой. Украинец может продолжить карьеру в Румынии.
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Как сообщает GSP, Исенко ведет переговоры с Университатя Крайовой. Ожидается, что вскоре голкипер подпишет контракт на правах свободного агента. Стоит заметить, что румынский клуб недавно объявил о переходе Александра Романчука, экс-защитника Кривбасса.
К слову, Университатя Крайова получила право выступать в еврокубках. Клуб начнет кампанию со второго круга Лиги конференций.
Павел Исенко – воспитанник Ворсклы. В целом он отыграл за полтавчан в 85 матчах во всех турнирах.
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