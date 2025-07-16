Голкипер Карпат Яков Кинарейкин может пополнить список украинцев в чемпионате Испании.

Яков Кинарейкин приближается к переходу в испанскую Ла Лигу, сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, львовский клуб согласовывает финальные детали трансфера с Вильяреалом, и вскоре 21-летний вратарь должен пройти медосмотр.

Ожидается, что сделка будет полноценным трансфером. В случае ухода Кинарейкина, после уже оформленной аренды Александра Кемкина в Кривбасс, основное место в воротах Карпат должен занять опытный Андрей Клищук.

В прошлом сезоне Вильярреал завершил чемпионат Испании на пятой позиции.

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