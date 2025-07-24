Украинский голкипер в Европе получил травму во время тренировки – ему нужна операция, клуб уже нашел замену
Голкипер Лехии Богдан Сарнавский вынужден будет пропустить значительную часть сезона.
Украинский вратарь Лехии Богдан Сарнавский получил повреждение мениска во время одной из тренировок, информирует Trojmiasto. По информации источника, в ближайшее время 30-летнему голкиперу должны провести операцию.
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В связи с потерей, клуб из Гданьска решил арендовать замену – Муххамада Шахиновича из Ракува.
В прошлом сезоне Сарнавский сыграл 15 матчей, в трех из которых оставил свои ворота "сухими", но в целом пропустил 25 голов.
К слову, кроме Богдана за Лехию уже выступают четыре украинцы – Максим Дячук, Иван Желизко, Антон Царенко и Богдан Вьюнник.
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