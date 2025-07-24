Украинский вратарь Лехии Богдан Сарнавский получил повреждение мениска во время одной из тренировок, информирует Trojmiasto. По информации источника, в ближайшее время 30-летнему голкиперу должны провести операцию.

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В связи с потерей, клуб из Гданьска решил арендовать замену – Муххамада Шахиновича из Ракува.

В прошлом сезоне Сарнавский сыграл 15 матчей, в трех из которых оставил свои ворота "сухими", но в целом пропустил 25 голов.

К слову, кроме Богдана за Лехию уже выступают четыре украинцы – Максим Дячук, Иван Желизко, Антон Царенко и Богдан Вьюнник.

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