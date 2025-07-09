Евгений Кучеренко поделился кадрами с тренировки в своем новом клубе – Данди Юнайтед. Фото украинский вратарь опубликовал у себя в Instagram.

Голкипер ЛНЗ официально переехал в Британию – команда будет выступать в еврокубках

"Новый раздел", – написал под постом Евгений.

Голкипер перешел в шотландскую команду этим летом с ЛНЗ. Сумма трансфера оценивалась в примерно 300 тысяч евро. Украинец подписал контракт на 2 года.

Напомним, что Данди в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Шотландии и получил право выступать в Лиге конференций.

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