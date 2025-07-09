Украинский голкипер уже тренируется с участником еврокубков из Британии
9 июля 09:30 - Читати українською
Бывший вратарь ЛНЗ Евгений Кучеренко начал тренировки в шотландском Данди Юнайтед.
Евгений Кучеренко поделился кадрами с тренировки в своем новом клубе – Данди Юнайтед. Фото украинский вратарь опубликовал у себя в Instagram.
Голкипер ЛНЗ официально переехал в Британию – команда будет выступать в еврокубках
"Новый раздел", – написал под постом Евгений.
Голкипер перешел в шотландскую команду этим летом с ЛНЗ. Сумма трансфера оценивалась в примерно 300 тысяч евро. Украинец подписал контракт на 2 года.
Напомним, что Данди в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Шотландии и получил право выступать в Лиге конференций.
Что за Ильвес? Команда дешевле Судакова в семь раз, финны после поражения Украине и тень Московии – на пути Шахтера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter