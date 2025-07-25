"Эмоции – топ, очень рад здесь быть, в таком большом клубе. Хочу прогрессировать каждый день и привыкать к новой жизни. Никаких ожиданий, только цели, которые постепенно будут увеличиваться.

Украинский голкипер официально перешел в клуб Ла Лиги, который выступает в ЛЧ

Уже было несколько тренировок, все очень интенсивно, жарко, но после занятия чувствуешь приятную усталость", – сказал Кинарейкин в комментарии Legioners.ua.

Напомним, что Яков Кинарейкин подписал контракт с Вильяреалом сроком на 5 лет. После перехода голкипер пока будет играть в составе Вильяреала Б под руководством легендарного Давида Альбельды.

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