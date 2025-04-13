Украинский голкипер совершил четыре сейва в серии послематчевых пенальти – видео фееричного выступления
11:56 - Читати українською
Вратарь Интер Майами U-18 Дмитрий Торубара показал свое мастерство в серии пенальти.
В Кубке поколений клуб из Флориды противостоял Далласу U-18. Интер Майами U-18 пробился в следующий раунд благодаря великолепной игре Дмитрия Торубара.
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Украинский голкипер в серии послематчевых пенальти отразил четыре удара. Дмитрий посещал академию КМДС в Киеве. Интересно, что Торубара был чемпионом Украины по сквошу среди детей в возрасте до 9 и 11 лет. Украинский голкипер также находился в системе академии IMG во Флориде
Два последних года Торубара выступает за Интер Майами и время от времени его привлекают к тренировкам с первой командой.
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