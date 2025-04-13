В Кубке поколений клуб из Флориды противостоял Далласу U-18. Интер Майами U-18 пробился в следующий раунд благодаря великолепной игре Дмитрия Торубара.

Синчук феерично дебютировал в МЛС, Сваток не помог Остину избежать разгрома, "статичная" победа Смолякова и Ко

Украинский голкипер в серии послематчевых пенальти отразил четыре удара. Дмитрий посещал академию КМДС в Киеве. Интересно, что Торубара был чемпионом Украины по сквошу среди детей в возрасте до 9 и 11 лет. Украинский голкипер также находился в системе академии IMG во Флориде

Два последних года Торубара выступает за Интер Майами и время от времени его привлекают к тренировкам с первой командой.