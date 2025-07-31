Как сообщает Zorya Londonsk, голкипер Александр Петренко расторг соглашение с Байером по обоюдному согласию сторон.

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Источник отмечает, что в ближайшее время украинский вратарь подпишет контракт со Славией до 2029 года. Петренко регулярно тренироваться с основой пражского клуба, а также с дублем. Таким образом Александра постепенно будут готовить к дебюту за первую команду.

Отмечается, 18-летний вратарь проведет следующие 6 месяцев в чешском коллективе (в аренде), который выступает в третьей Лиге.

Напомним, Петренко в сезоне 2024/25 играл на правах аренды за Викторию Кельн, а в июне находился на просмотре в молодежной команде Вердера, однако закрепиться не удалось.

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