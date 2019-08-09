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Украинский голкипер прокомментировал свой переход в Эйбар

11:03 24 Читати українською
Украинский голкипер прокомментировал свой переход в Эйбар
Джуниор Лтайф (справа) / Соцсети

Украинский вратарь Дани Джуниор Лтайф рассказал, что подписал контракт с Эйбаром очень быстро.

"У меня как раз закончился контракт с Олимпиком и мой агент Макс Карагодин с его партнером нашли мне прекрасный вариант в Испании. Я, не задумываясь, согласился – даже не думал особо о личных условиях. Я больше хотел в Испанию – развиваться, играть в этой замечательной стране и мощной лиге.

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Все было достаточно быстро – приехал, встретились с руководством, мне показали стадион, рассказали, где тренируются футболисты Эйбара, а также немного о городе и о команде. Просмотра не было. Все, что я увидел в Эйбаре, что услышал на встрече с руководством, меня более чем устроило. Не задумываясь, подписал контракт уже через день.

Здесь, кстати, на двух языках общаются – испанский и баскский. Поздороваться и спросить как дела, что делают, спокойно смогу. Но буду работать над языком. Учу пока испанский", – цитирует Лтайфа Sportarena.

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Теги
Испания Эйбар Эйбар Трансферы Дани Джуниор Лтайф Дани Джуниор Лтайф Украинцы за рубежом
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